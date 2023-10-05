دورات بإنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين بمستشفى الحسين بالسلط

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الحسين "السلط الجديد" اليوم الخميس، دورة تدريبية حول إنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي في البلقاء ضمن المبادرة التي اطلقها المستشفى بداية العام لتوعية وتثقيف المجتمع المحلي وامتدادا لـ "تمرين درب الأمان".



وأكد مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، أهمية هذه الدورة في تقديم التدريب اللازم للمتطوعين في إنعاش القلب والإسعافات الأولية لتمكينهم من تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خلال وقوع الحوادث، إذ سيجري تدريب المتطوعين على الأمور الفنية والتعليمية والتدريب العملي من خلال مدربين من المستشفى.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة