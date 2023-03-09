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الخميس، 09-03-2023 09:08 م

دورة تدريبية حول صحة وسلامة الغذاء بمؤتة

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الوكيل الاخباري - نفذت كلية الزراعة في جامعة مؤتة اليوم الخميس بالتعاون مع مبادرة نشامى ونشميات المهندسين الزراعيين الأردنيين، ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين وصندوق الملك عبدالله/ جامعة مؤتة دورة تدريبية بتخصص التغذية والتصنيع الغذائي بعنوان صحة وسلامة الغذاء.

واستعرض عميد الكلية الدكتور عاطف المحادين، ما تقوم به كلية الزراعة لرفد خريجيها ودعمهم علميًا وعمليًا وتهيئتهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة والتي استفاد منها 100 مشارك، تهدف إلى التعرف على السلامة الغذائية من كافة النواحي وأهميتها على كافة الممارسات الإنتاجية .

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