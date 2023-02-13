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الإثنين، 13-02-2023 05:42 م

ندوة في إربد بعنوان "تراثنا هويتنا"

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الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "إربد تقرأ" بالتعاون مع جمعية عالم المعرفة في ديوان آل كريزم بيت إربد التراثي اليوم، ندوة ثقافية بعنوان "تراثنا هويتنا"، بحضور أدباء ومثقفين ومهتمين بالتراث.

وأشار رئيس مبادرة "إربد تقرأ" الأديب محمود العلاونة خلال الندوة التي أدارها وقدمها المهندس صفوان عثامنة والمدربة سجى صفوري، أن الموروث الشعبي الأردني بمكوناته وبأشكاله كافة جزء أساسي ومهم من الهوية الوطنية، ويدل على تجذرنا بترابنا، وأن تراث الأجداد أمانة وطنية متوارثة يجب إيصالها إلى الأجيال القادمة، لتبقى صورة نموذجية ناصعة عن تاريخنا وأصالتنا ويعكس الصورة الحضارية لبلدنا الحبيب.

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