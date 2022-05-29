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الأحد، 29-05-2022 06:28 م

الأردن يترأس لجنة لوضع إستراتيجية عربية للشباب والأمن

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الوكيل الاخباري - قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 67 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تشكيل لجنة لوضع استراتيجية عربية للشباب والأمن والسلم برئاسة الأردن.

وقالت وزارة الشباب في بيان، اليوم الأحد، إن اللجنة تضم في عضويتها: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن تشكيلها يأتي انطلاقًا من قرار الأمم المتحدة 2250 الذي جاء بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال خطابه في الأمم المتحدة.

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