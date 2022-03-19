ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب المنشية" بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة حول أهمية الأمن السيبراني، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.
كما نظم مركز "شباب الشونة الشمالية، ، ورشة مماثلة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، تحدث خلالها مشرف المركز صدام محمد ، عن مبادئ أمن المعلومات ومفاهيم الأمن السيبراني وطرق الحماية والوقاية من التهديدات والمخاطر الإلكترونية، مشيراً الى دور التشريعات الناظمة للجرائم الإلكترونية ودور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة