السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

إربد : مطالب بإلغاء فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل

روسيا تُطوّر نظاما بديلا عن الـGPS يحمل اسم "غلوناس" تحسباً لقيام أمريكا بحجبها عن الخدمة

الصحة النيابية: مستشفيات خاصة رفضت اتفاقية العلاج في الطوارئ

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

هامّ لطلبة الجامعات حول تسجيل الساعات المعتمدة في الفصول الدراسية القادمة - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 06:28 م

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

e


الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب المنشية" بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة حول أهمية الأمن السيبراني، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.

كما نظم مركز "شباب الشونة الشمالية، ، ورشة مماثلة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، تحدث خلالها مشرف المركز صدام محمد ، عن مبادئ أمن المعلومات ومفاهيم الأمن السيبراني وطرق الحماية والوقاية من التهديدات والمخاطر الإلكترونية، مشيراً الى دور التشريعات الناظمة للجرائم الإلكترونية ودور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
606b2a894416d

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

120221211912882085636

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

aaddd

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

32022199251857046286

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

g

حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

deb6c1d52f49a204cad0b7592b881316

هامّ لطلبة الجامعات حول تسجيل الساعات المعتمدة في الفصول الدراسية القادمة - تفاصيل

أخبار متعلقة
320221418332365131874

ورشة حول الصحة العامة والتغذية السليمة في إربد

3202213163259543842418

إربد : مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة

3202210205513619614156

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

2202218155735466192215

جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة للملك بالأغوار الشمالية

320229164328517166597

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

2202226215118244264623

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في عجلون