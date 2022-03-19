ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب المنشية" بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة حول أهمية الأمن السيبراني، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.



كما نظم مركز "شباب الشونة الشمالية، ، ورشة مماثلة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، تحدث خلالها مشرف المركز صدام محمد ، عن مبادئ أمن المعلومات ومفاهيم الأمن السيبراني وطرق الحماية والوقاية من التهديدات والمخاطر الإلكترونية، مشيراً الى دور التشريعات الناظمة للجرائم الإلكترونية ودور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال.

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