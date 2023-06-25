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الأحد، 25-06-2023 04:31 م

دورة توعوية حول حقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تأسيسية لمنتسبي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التوعية بالمعرفة الحقوقية.

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وقال المركز في بيان، إن الدورة ركزت على عدة مواضيع أهمها، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ودور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى تدريبات عملية.


وأضاف أن الدورة تأتي في إطار دور المركز التوعوي، وزيادة زخم المعرفة الحقوقية لدى الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص ومنتسبي المبادرات التطوعية، وتقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، لا سيما العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على تحري الحقوق الأساسية للإنسان ضمن الأنشطة والوظائف والأدوار للفرد والمجتمع.


وشارك في الدورة، مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق، ومديرة الفئات الأكثر حاجة للحماية بثينة فريحات، ورئيس وحدة التدريب وبناء القدرات عمر بني مصطفى.

 




 

 


 

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