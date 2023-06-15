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الخميس، 15-06-2023 04:24 م

نشاط توعوي حول الحماية القانونية من العنف لكبار السن

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نشاطا توعويا لعدد من السيدات المسنات، لرفع وعي المسنات في الرعاية الطبية والحماية من أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

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جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، والذي يُصادف الخامس عشر من حزيران من كل عام.


وقدمت مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية، بثينة فريحات، شرحا وافيا حول دور المركز في دعم وتعزيز حقوق هذه الفئة، مبينة أن المركز يستقبل شكاوى كبار السن عبر وسائل الاتصال الوجاهية والهاتفية، ويجري زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى دور رعاية وإيواء المسنين، ومراكز الإصلاح والتأهيل، للتأكد من حصول كبار السن على الخدمات والرعاية الاستثنائية التي يحتاجونها.


وأشارت إلى أن المركز يخاطب الجهات المعنية، لغايات تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لكبار السن، وتوفير التسهيلات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية.


وأكدت فريحات توصية المركز في أكثر من مناسبة بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، واستحداث أندية نهارية حكومية لهم في جميع المحافظات، وإنشاء مراكز صحية متخصصة بالرعاية الصحية لهذه الفئة من قبل أطباء متخصصين بطب الشيخوخة.


كما أكدت توصية المركز بتحفيز القطاعات المعنية لدمج المسنين في الحياة الاجتماعية والثقافية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمتهم أو الاستفادة من خبراتهم وإشغال أوقات فراغهم باكتساب معارف ومهارات جديدة، ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.


ودار نقاش موسع مع الحضور، وجهت خلاله المشاركات عددا من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات التي دونها المركز وأجاب عليها.

 




 

 


 

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