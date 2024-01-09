ديوان الخدمة: إطلاق الكشف التنافسي لعام 2024 منتصف شباط المقبل

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024 منتصف شباط المقبل الذي سيتم اعتماده في تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية للعام الحالي.وقالت المصادر إن الديوان سيقوم بنشر الكشف التنافسي التجريبي عبر الموقع الإلكتروني وإتاحته لمقدمي طلبات التوظيف لغايات التعديل عليه تمهيدا لاعتماده وإصدار الكشف التنافسي الأساسي للعام الحالي.وأوضحت أن الديوان سيقوم بتزويد وزارة التربية والتعليم بكشف يتضمن أسماء وتخصصات مخزون الديوان التي تعنى بالوزارة وذلك لنقل مهمة التعيين إليها مباشرة، مع التحول إلى هيئة الإدارة والخدمة العامة ونقل مهام التوظيف بشكل كامل من الديوان إلى الوزارات والجهات المعنية عن طريق الإعلان المفتوح بحلول عام 2027.ويأتي إصدار الكشف التنافسي بعد انتهاء استقبال كافة طلبات التوظيف الجديدة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني بتاريخ 2023/11/30 الماضي.