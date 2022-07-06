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الأربعاء، 06-07-2022 06:18 م

ديوان الخدمة يبحث مع الجهات المختصة واقع الدبلوم الفني

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لليوم الثاني على التوالي، مع المختصين في القطاعين العام والخاص، واقع الطلب على تخصصات الدبلوم الفني .

كما بحث آلية التعامل مع هذا البرنامج من حيث مدة الدراسة ومجالها وشروط القبول فيها، ومنح شهادات مزاولة المهنة وعدد الملتحقين بها مقارنة بحجم الطلب عليها في سوق العمل المحلي، وكيفية الاستفادة من البيانات والمؤشرات التي تتوفر لدى هذه الجهات في رسم السياسات والتوجهات المستقبلية ومراجعة الشؤون التشريعية والإجرائية الخاصة بالدبلوم الفني.

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