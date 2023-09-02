ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الإلكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بالفترة من 25-7-2023 الى 26-7-2023.



وتاليا التفاصيل:



بكالوريوس إدارة أعمال

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محافظة العاصمة / لواء الجامعة

حسام زهير إسماعيل شرف

حمزه اسعد جمال نشواتي

صلاح الدين محمد إبراهيم المهنا

علاء حسن مصطفى حميدان

علاء محمد عارف رشيد شاهين



محافظة العاصمة / لواء القويسمة

احمد محمد محمود أبو عايشه

سامر احمد عبد الله قديسات

عامر محمد صالح إسماعيل

محمود صلاح محمد عليان



محافظة العاصمة / لواء سحاب

اسامه غازي مصبح الجماعين

راكان محمد احمد أبو زيد

زيد محمد احمد ابو زيد

صدام محمد هلال ابو حصوه

فؤاد زكريا فارس حسونه

محمد وصفي محمد جعاره

هيثم تيسير خليل موسى



محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

جمال موسى محمود عطعوط

رائد إبراهيم عبدالرحمن أبو الجود

عادل محمد حسين الحفاه العتيبي

محمد عدنان محمود السوطري



محافظة العاصمة / لواء ماركا

امجد إبراهيم عبد القادر العودي

انس محمد حسين العامريه

انور حربي محمد الفار

بلال محمد محمود شحتو

جهاد اسحق عبد الكريم خضر

رافت علي راشد حماشا

سامر محمد قاسم العقاربه

طارق حسن عبد الرحيم ارشيد

عصام محمد مفلح الدعجه

فادى فايز علي النجار

محمد عثمان عبد الحميد اللحام

محمد موسى محمد العابد

مطلق فايز يوسف الزعبي

منير ماهر محمود احمد

وجدي عامر مصطفى عبيد



محافظة العاصمة / لواء ناعور

احمد تيسير ناصر أبو قديس

احمد عبد النعيم احمد المرعي

اسامه محمود ابراهيم الصبان

إياد جمال محمد اسعد

خالد مقداد احمد عواد

سفيان سالم عوده البكار

عماد عبد ربه خالد المرعي

مالك فايز محمد السواعير

محمد عبد الله مصطفى الجندي

معاوية احمد حسين نمر



محافظة العاصمة / لواء وادي السير

احمد محمود محمد رجب الحنيطي

اكرم سالم عبيد الصرايره

حازم عبد الكريم نعيم اقنيبي

حمزه فضيل محمد المناصير

عامر محمد خير توفيق ذباح الجمل

عبد المنعم عبد القادر خليل ياسين

مالك يوسف محمد الشيخ ذيب

مكيد عواد موسى مغاريز

مؤيد مصطفى حسين عنايه

نجاد محمود حسن المناجله



بكالوريوس تسويق

محافظة مأدبا / لواء قصبة مأدبا

إسحاق إبراهيم عبد الرحمن المصري

سلام محمد سلام المليطي

مجدي حسن محمد الزواهره

منصور عمر منصور منصور



بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية



البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية



عبد الله مد الله شافي المسند

معن رياض عايد بني خالد



البادية الوسطى/ لواء الموقر

قصي صبحي مطر الحمدان



محافظة اربد / لواء بني عبيد

حمزه سلامه احمد شطناوي

خالد علي إبراهيم صمادي

سهل شتيوي موسى الخوري

نبيل عبد الله عامر البركات



محافظة البلقاء / لواء عين الباشا

انس علي زهدي سعاده

حاتم غالب عبد الوالي أبو عرابي



محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

محمد عبد الجليل عبد الرؤوف الخطيب



محافظة الزرقاء / لواء الهاشمية

محمد جمال عبد الله جرادات



محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

سامي سمير محمد علي



محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

احمد فالح عبدالحميد الرواجفه

سعد جمال جبريل المحيسن

محمد احمد محمد السهارين

مراد صالح عبدالحميد الرواجفه



محافظة العاصمة / لواء الجامعة

احمد محمد نذير ديب شنانه

عمران عبد الرحيم سعيد شعبان

فراس محمد عبد الرزاق جرار

محمد جمال حسين داود



محافظة العاصمة / لواء القويسمة

علي حافظ محمد أبو سعده

محمد جمال محمود موسى

هشام أيوب سليم عبد الكريم



محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

احمد عبد الرحيم يوسف يامين

باسم محمود خميس القاضي

رامي محمد محمود عبد الرحمن

ربيع احمد محمود الدسوقي

عامر رشدي خليل مصلح

محمد كايد عبد الكريم مصلح



محافظة العاصمة / لواء ماركا

سامر وليد رجب كنعان

فراس محمد توفيق حمدان



محافظة العاصمة / لواء وادي السير

إبراهيم محمد عبيد الصرايره

انس سمير موسى برغش

حسني سليمان حسني السليحات

حمزه سعد طه طبيله

زيد عبد الفتاح فلاح الحسامي

زيد يوسف محمد الزعاتره

مراد محمد يوسف عليان



محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

احمد محمد احمد الحمود

حاتم خالد شحدة النابلسي

رياض ابراهيم محمد الشامسطي

شهاب الدين عايد مجلي التخاينه

محمد رائد محمد احمد الباز

وسام مشهور عزت بطاينة



محافظة الكرك / لواء القصر

اقبال جعفر حرب أبو نواس

بشرى محمد مسلم الطراونه

جلال سامي هجهوج المجالي

رنا عبد الحميد فالح المواضيه

روان حسن سعيد الطراونه

عبير محمد سالم الشمايله



محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي

احمد حسن سعيد الطراونه



محافظة المفرق / لواء قصبة المفرق

احمد علي محمد حميد

احمد يوسف عبد الكريم الشديفات

عبد الباري صالح ارشيد خوالده

عمر درويش عواد الخزاعله



محافظة جرش / لواء قصبة جرش

انس محمد عطا الله النويرى

عامر حسن علي الزعبي

عبدالله فتحي محمد السوالمه



محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون

حازم محمد عمر أبو سيف

