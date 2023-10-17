ديوان المحاسبة يشارك بملتقى القادة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية في باريس

الوكيل الإخباري -

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أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن استقلالية أجهزة الرقابة، تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية والتي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة، كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الانتوساي للتنمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد في مقر المنظمة في باريس بعنوان "دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، إن الاستقلالية لا تعني الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة، بل يجب أن تبني شراكة حقيقية وتفاعلا إيجابيا مع مختلف الجهات، وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني.وأضاف أن اللقاء، بحث أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية.