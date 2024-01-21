ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع أممي لأبحاث الجريمة والعدالة

الوكيل الإخباري -

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شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في اجتماع مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.وقدم الحمادين خلال الاجتماع نبذة عن الديوان والعلاقة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وأنواع التدقيق الذي يقوم به والتقارير التي يعدها وكذلك العلاقة مع مجلس الأمة باعتبار الديوان الذراع الرقابي للمجلس.وأكد الحمادين أن المشرع الأردني شدد على أهمية ديوان المحاسبة كجهة رقابية دستورية بحسب المادة 119 ونصوص دستورية أخرى تؤكد على مواعيد تسليم التقرير السنوي لمجلس الأمة عند بداية كل دورة عادية للمجلس، وكذلك حصانة رئيس الديوان.وشدد الحمادين خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الحكومة والجهات الرقابية والمعنية بإنفاذ القانون من خلال قرارات استرداد الأموال وتصويب المخالفات، مشيراً الى أنه لا يتم إنهاء أي مخالفة طالما لم يتم تصويبها بالشكل القانوني مع وجود المعززات لذلك.