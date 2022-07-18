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الإثنين، 18-07-2022 11:08 م

رئيس أمناء الهاشمية يؤكد أهمية تكامل الأدوار لتقدم الجامعة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، أهمية تكامل الأدوار والجهود للاستمرار في تقدم الجامعة وتطورها.

وشدد على حرص المجلس لتحسين تصنيف الجامعة وصولا إلى مراتب متقدمة في مواقع التصنيف العالمية متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لأعضاء المجلس في هذا المجال، وكذلك إيلاء الاستثمارات في الجامعة جل الاهتمام لدعم موازنتها ومسيرتها وتعظيم الإيرادات، اضافة الى العمل على تحصيل الأموال المتراكمة على الجهات الحكومية الباعثة وغير المسددة للجامعة.

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