رئيس الجامعة الأردنية يبحث إمكانية إنشاء مشاريع طبية مشتركة مع الصين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، مع نائب رئيس هيئة التعليم العالي الصينية دو يوبو، في الصين، إمكانية إقامة مشاريع وبرامج طبية مشتركة، ودعم جهود التبادل الطلابي، وتعزيز التعاون العلمي بين الجانبين.



وفي لقاء منفصل، التقى عبيدات، رئيس جامعة بكين للطب الصيني زهو كيفنغ، للاطلاع على تجربة الجامعة بالطب الصيني، وبحث فرص التعاون المتاحة بين الجامعتين، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء.

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