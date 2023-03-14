الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

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الثلاثاء، 14-03-2023 06:06 م

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، أهمية طرح مساق السلامة المرورية لنشر ثقافة السلامة المرورية، وفق أسس علمية هادفة ومخطط لها بين طلبة الجامعة، بالتشاركية الكاملة مع مديرية الأمن العام/ المعهد المروري الأردني.

وأضاف خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المقدم فيصل فريحات والنقيب فراس العبيدي من المعهد المروري الأردني، أن لجنة الخطة الدراسية بالجامعة تدرس الاقتراح جديا، لإضافة مساق السلامة المرورية إلى خطط الجامعة وطرحها مساقاً اختيارياً لتعزيز الوعي بين طلبة الجامعة.

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