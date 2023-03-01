زراعة ألف شجرة حرجية في الجامعة الهاشمية

الوكيل الاخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، خلال الاحتفال بيوم الشجرة، الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضرورة زيادة الرقعة الخضراء للوصول إلى أردن أخضر، حيث قامت كوادر الجامعة بزراعة نحو ألف شجرة حرجية في المنطقة الواقعة بين كليتي الصيدلة والطفولة بالجامعة.

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وقال الدكتور الزبون "إن الاحتفال بيوم الشجرة يتزامن مع ذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين كافة، وهي ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تجسّد أسمى معاني العطاء وتشكل مناسبة للالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة"، مشيراً إلى أن الزراعة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والبيئية تعد ركيزة أساسية للتنمية حفاظاً على التنوع الحيوي والتوازن البيئي بما يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة.



وأشار إلى أهمية تكاتف مختلف الجهود لتعزيز العمل التطوعي والحث على الإبداع والابتكار وغرس قيم وسلوكات في كل مجالات الحياة لدى الطلبة، بما يخدم الوطن ويسهم في نهوضه ورفعته، مبيناً أن تخضير الحرم الجامعي ضرورة بيئية ملحة، وتعد بيئة جاذبة للطلبة وواجهة ثقافية علمية للجميع.

