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الإثنين، 21-02-2022 04:10 م

رئيس الوزراء المصري: مستعدون لتلبية احتياجات الأردن كافة في رمضان

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تميز وخصوصية العلاقات بين مصر والأردن والحرص على انتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وهي اللجنة الأقدم بين الدول العربية، والخروج بنتائج على الأرض تعكس خصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين.اضافة اعلان


ولفت الى ان اللجنة العليا المشتركة تنعقد في وقت تمر به المنطقة والعالم بتحديات كبيرة قد تطال تأثيراتها منطقة الشرق الأوسط ما يزيد من الضغوطات على الدول وحكوماتها.

واكد حرص مصر على زيادة التعاون التجاري والتنموي ورفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لافتا الى توجيهات القيادة المصرية لرفع قدرات الخط الكهربائي الرابط بين البلدين وتوسيع التعاون ليشمل العراق ولبنان.

كما اكد استعداد مصر على تلبية أي احتياجات للأردن من السلع والمواد التموينية خلال الفترة المقبلة سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وثمن رئيس مجلس الوزراء المصري حرص المملكة الأردنية الهاشمية على استقرار العمالة المصرية في الأردن ورعايتها.

واكد مدبولي على دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين في تعظيم الاستثمارات المشتركة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة.

 




 

 


 

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