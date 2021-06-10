رئيس الوزراء: في ذكرى الثورة العربيّة الكُبرى ويوم الجيش هاماتُنا تطالُ العُلا

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس، عبر تويتر، إنه "في ذكرى الثورة العربيّة الكُبرى ويوم الجيش، هاماتُنا تطالُ العُلا بتاريخ مُكلّل بالغار، سطّر فيه الهاشميّون الأبرار مجد الأمّة ونهضتها، وجيش مصطفويّ باسل، وأجهزة أمنية ساهرة، تحمي الرسالة وتصون الإنجاز، وقرّة عين قائدنا الأعلى أبي الحسين، حفظه الله وسدّد على طريق المجد خُطاه."



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