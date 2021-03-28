الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 06:30 م

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين.
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وقال وزير الإعلام، صخر دودين، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن أمر الدفاع رقم ٢٨ يأتي نظراً للظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ومن أجل تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقيّة، تضمن حقّ الطرفين، مع التأكيد على عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

 




 

 


 

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