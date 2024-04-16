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الثلاثاء، 16-04-2024 02:12 م

رئيس بلدية اربد يستقبل السفيرة التونسية لتعزيز التعاون الثقافي

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريقي والوفد المرافق لها الذي يمثل عددًا من القطاعات الحيوية في تونس .

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وقال الكوفحي خلال اللقاء إن تونس ليست بعيدة عن الأردن وهي دائمًا في قلوب الأردنيين جميعًا، وسبق لبلدية اربد الكبرى أن تشرفت بزيارتها ولقيت من الإخوة التونسيين حسن الاستقبال، وكانت هناك أعمال مشتركة في مجالات البيئة والطاقة.

 

من جهتها عبرت السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريقي عن سعادتها بأن تكون أول زيارة لها خارج العاصمة عمان لمدينة اربد، مبينةً أن اربد تحتضن أكبر جالية تونسية في الأردن بعد العاصمة.

 

وأكدت الزريقي عمق العلاقات التونسية الأردنية التي أرساها قادة البلدين جلالة الملك عبد الله ابن الحسين والرئيس قيس سعيد.

 

كما عرضت الزريقي إجراء اتفاقية توأمة بين بلدية اربد وبلدية القيروان نظرًا لتشابه خصائص المدينتين، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الأنشطة والخبرات في المجالات الثقافية المختلفة، معبرةً عن سعادتها بكون تونس كانت حاضرةً في احتفالات اربد عاصمة الثقافة العربية من خلال إقامة أسبوع كامل للثقافة التونسية.




 




 

 


 

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