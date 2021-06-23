رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس مركز السكري واستشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري إن 2% من مصابي كورونا الذين دخلوا للمستشفيات أصيبوا بالسكري بعد تعافيهم.

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وأكد الحياري لـ الوكيل أن الفئة المعرضة للإصابة بالسكري 'النوع الثاني' بعد التعافي من كورونا هي التي لديها القابلية للإصابة، وهم الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتصلب الشرايين، وزيادة مقاومة الأنسولين، وارتفاع الدهنيات، والضغط، وقلة النشاط البدني، علما بأنهم عرضة للإصابة قبل إصابتهم بكورونا التي تزيد من النسبة المئوية للإصابة بالنوع الثاني منه.

وأشار الحياري إلى أن أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري بعد كورونا يعود للعلاجات التي يتلقاها المصاب في المستشفيات خصوصا الكورتوزون؛ لأنها ترفع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة قد تصل إلى 6 أسابيع.

ونوه أن نسبة الـ2%للفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاما، علما بأن هذه الدراسات بنيت بعد الإطلاع على دراسات عالمية موثقة.