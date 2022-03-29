رئيس هيئة الأركان المشتركة يُتابع تمريناً عسكرياً ليلياً

الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الإثنين، مجريات التمرين العسكري الليلي “النشامى”، الذي نفذته الكتيبة الهاشمية الآلية العاشرة (الكتيبة الممتازة)، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي بيئة العمليات المتوقعة.

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