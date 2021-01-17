رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المنطقة العسكرية الوسطى

الوكيل الاخباري -

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اطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال زيارته اليوم الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، على الإجراءات التي قامت بها المنطقة لمواكبة التطوير والتحديث في مجال التسليح والتدريب العسكري، حيث كان في استقباله قائد المنطقة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والمهام والواجبات المناطة بها، والخطط المستقبلية التي ستنفذها المنطقة.وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات الموكلة للمنطقة والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.