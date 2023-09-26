الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

الجيش يصدر بيانا حازما بعد إسقاط طائرتين مسيرتين

التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول الموحد

قرار لمجلس الوزراء في ضوء التَّعديل على الحكومة

الحكومة تعين ناطقا باسمها

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

الثلاثاء، 26-09-2023 05:16 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

555


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو الأدميرال روب باور، والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة بين الجانبين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232312322776499459

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

55

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

الدفاع المدني 4

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

القوات المسلحة

الجيش يصدر بيانا حازما بعد إسقاط طائرتين مسيرتين

file

التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول الموحد

الخصاونة ٢

قرار لمجلس الوزراء في ضوء التَّعديل على الحكومة

أخبار متعلقة
8202322185021454189281

تخفيضات غير مسبوقة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية

6

المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

6

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

W

الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط