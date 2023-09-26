رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو الأدميرال روب باور، والوفد المرافق.



وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة بين الجانبين.

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