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الثلاثاء، 22-03-2022 11:40 ص

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

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الوكيل الاخباري - قال مركز الحياة راصد لمراقبة الانتخابات إن ما نسبته 2ر98 بالمئة من غرف اقتراع النَّاخبين في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات كانت جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات قبل الساعة 7:30 صباحاضافة اعلان


وأضاف، إنَّ 14 بالمئة من مراكز الاقتراع على مستوى المملكة شهدت تدفقًا نشطا  للنَّاخبين والناخبات وحضورهم على أبوابها عند بدء عملية الاقتراع.

وأكد أن عدد المقترعين في انتخابات هذا العام ارتفع في فترته الصباحية مقارنة مع انتخابات العام 2017.

وأشار إلى وجود تعاون إيجابي من قبل لجان الاقتراع والفرز مع مراقبي تحالف راصد، وهذا من شأنه أن يعزز من انسجام الإجراءات الانتخابية مع أفضل الممارسات ويعزز من ثقة الناخب في العملية الانتخابية، مشيدا بجهود جميع العاملين والعاملات في العملية الانتخابية.



 




 

 


 

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