الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 11:49 ص

ربع مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في إربد

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الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس، إنّ "العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية الا ان الأردن كان على جاهزية عالية ووفر اسرة عناية حثيثة".
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وأضاف الفراية، خلال لقائه المجالس التنفيذي في محافظة إربد، أن "إداء الأجهزة التنفيذية في إربد كان ملحوظا في بدايات موجة فيروس كورونا من أجهزة أمنية ومديرية الصحة والدفاع المدني".

وبين، أن "المواطن الأردني يتحمل ويقدر ما يقدم له من خدمة ما ينعكس ايجابا عليه بالتالي ينعكس على سلوكه في المجتمع".

وأشار، إلى أن "المواطن يحس في بعض الاحيان بتقصير الإدارة العامة الا انه يكون تقصير فردي"، مؤكّدا أن "المواطن الأردني يستحق ان يقدم له أفضل خدمة".

ولفت الفراية، إلى أنه "كلما ضعفت قيم المجتمع كلما زاد العبء على الأجهزة الأمنية ما يزيد الكلفة الأمنية".

وتابع، "يجب ان يكون هناك ضرورة التواصل مع المواطن بكافة اشكال الاتصال لتوضيح اسباب مشاكل انقطاع المياه والية معالجتها".

محافظة إربد، رضوان العتوم، قال، إنّ "ربع مليون عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في إربد".

ولفت العتوم، إلى أن "رغم أن اللجوء شكل عبء على المحافظة الا ان التعامل مع اللاجئين حقق نجاحا ملحوظا".

وأشار، إلى أنه "تم وضع خطة للتعامل مع الحرائق في المحافظة لتحسن سرعة الاستجابة ومعالجة نقاط القصور".

وبين، أنه "يوجد انسجام بين مختلف الأجهزة التنفيذية في المحافظة لذلك المواطن يشعر بالراحة".

"الحاكم الاداري في إربد لديه عبء أمني وإداري بالتعامل مع مختلف قضايا المحافظة"، وفقا للعتوم.

وأوضح العتوم، أنه "تم عمل اجتماع لمدراء المياه في الشمال لتحسين واقع المياه"

مدير عام شركة مياه اليرموك، منتصر المومني، بين، أنه "يوجد نقص كبير في التزويد المائي في الشمال"، حيث إنّ مشكلة النقص بسبب مشاكل في الشبكات القديمة.

وقال المومني، إنه "سيتم خلال اسبوعين تغطية نقص المناطق التي تعاني من انقطاع في المياه".

وأضاف، أن "بعض المناطق الساخنة تحتاج الى وقت لمعالجة نقص المياه".

 




 

 


 

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