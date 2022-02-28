رد حكومي مرتقب حول زيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان أن الحكومة سترد قريبا بالإيجاب حول زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية.

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وقال كريشان، خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن الحكومة قامت بدراسة هذا الأمر مع وزير المالية، وتم وضع رئيس الوزراء بصورة الدراسة.

وكان عدد من النواب فتحوا ملف شمول جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الجامعية.



وقالوا إن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى من يدعمهم لاستكمال دراستهم ولولا العوز والحاجة لما تقدموا بهذه الطلبات.



