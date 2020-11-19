رسالة هامة من وزير الصحة في ظل جائحة كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - وجه وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات رسالة، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات، لافتا أن سوء استخدامها خلال جائحة كورونا يساهم في انتشار أوسع لمقاومتها.

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وجاء في رسالة عبيدات ، والذي تم بثها من خلال مقطع فيديو عبر موقع منظمة الصحة العالمية على "تويتر" - آخر الخبر - :

"تؤثر مقاومة مضادات الميكروبات على الأفراد والأنظمة الصحية بشكل كبير، وقد يساهم سوء استخدام المضادات الحيوية خلال جائحة كورونا في انتشار أوسع لمقاومة مضادات الميكروبات".



وزاد "آن الأوان لتوحيد الجهود والعمل معا نحو ضمان استمرار العلاج الفعال للعدوى البكتيرية للأجيال القادمة".

ما المقصود بمقاومة مضادات الميكروبات؟

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تكتسب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات مقاومةً لتأثير الأدوية، مما يزيد من صعوبة معالجة الأنواع الشائعة من العدوى ويؤدي إلى تفاقم مخاطر انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفاة.



وهناك عوامل عديدة أدّت إلى تفاقم خطر مقاومة مضادات الميكروبات حول العالم، من بينها الإفراط في استخدام الأدوية وإساءة استخدامها لدى الإنسان وفي قطاعي الماشية والزراعة، فضلاً عن الافتقار إلى المياه النظيفة ووسائل النظافة.

كوفيد-19 :

قد تفضي إساءة استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كوفيد-19 إلى التعجيل بظهور وتفشي مقاومة مضادات الميكروبات.

فمرض كوفيد-19 يسببه فيروس لا بكتيريا، وبالتالي ينبغي ألا تُستخدم المضادات الحيوية للوقاية من عدواه الفيروسية أو معالجتها، إلا إذا تزامنت مع عدوى بكتيرية.



