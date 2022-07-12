رفع 610 أطنان نفايات ومخلفات أضاحي في عجلون

الوكيل الاخباري - رفعت كوادر بلدية عجلون الكبرى اليوم الثلاثاء 610 أطنان نفايات ومخلفات الأضاحي في جميع المواقع التي تقع ضمن اختصاص البلدية.

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وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن فرق وكوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية تواصل رش مواقع عرض وذبح الأضاحي بالمبيدات الحشرية للقضاء على الذباب والحشرات التي تتكاثر في هذه المواقع والتي تجعل منها بيئة خصبة اذا ما تم معالجتها بالشكل الصحيح تمهيداً لتجريفها وتسويتها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع الطبيعة السياحية التي تتميز بها مناطق المحافظة .

وبين الزغول أن كوادر وفرق النظافة قامت بنقل النفايات من الوسط التجاري والتجمعات السكانية والشوارع والأحياء، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفي جميع مناطق البلدية.



وأشار إلى أنه تم عمل برنامج المناوبات الذي أعد مسبقاً لتوزيع العمال والكابسات والآليات المختصة للحفاظ على ديمومة النظافة والوضع البيئي من التلوث بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.



وثمن الزغول وعي المواطنين والتجار والقصابين واستجابتهم لرسائل البلدية التوعوية التي أطلقتها قبل أيام لوضع النفايات ومخلفات الأضاحي في الأماكن المحددة وعدم طرحها بشكل عشوائي في الشوارع والأحياء السكنية.

