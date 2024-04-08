رمضان ومرضى الكوليسترول .. كيف كان الصيام مفيداً ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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قالت استشارية أمراض القلب، الدكتورة دينا العوران، إن مرضى ارتفاع الكوليسترول كانوا الأكثر حظًا في شهر رمضان، حيث اتاح لهم الصيام فرصة لتعزيز صحتهم وخفض مستويات الكوليسترول السيء (LDL) في أجسادهم، وذلك وفقًا لما أثبتته الدراسات.



وأوضحت العوران في حديثها لـ "الوكيل الإخباري"، أنه لوحظ خلال صيام مرضى الكوليسترول تغيرات في المؤشرات الحيوية، مثل انخفاض الوزن، وتحسن في قراءات نبضات القلب، وانتظام مستوى السكر في الدم، وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسن وظائف الكبد، وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد.



ما هو الكوليسترول ومتى يكون ارتفاعه خطيراً



أوضحت الدكتورة العوران أن الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعه الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.



وأشارت إلى أن الكوليسترول المرتفع، يمكن أن يسبب ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض، وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين، وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



وقد حددت الدكتورة عوران المستويات المقبولة للكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية (TG) وكوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، موضحة أن الارتفاع في هذه المستويات يمكن أن يكون خطيرًا.



الكوليسترول الكلي:

الطبيعي أقل من 200 ملليغرام/ديسيلتر

ارتفاع حدي 200-239 ملليغرام/ديسيلتر

مرتفع 240 ملليغرام/ديسيلتر او اكثر



البروتين الدهني منخفض الكثافة: (LDL)

-الطبيعي للأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي :اقل من 70 ملغم/دل

-الخيار الأمثل للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي أو المصابين بالسكري + شبه مثالي للأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي غير المعقد: أقل من 100 ملغم دل





-شبه مثالي في حالة عدم الإصابة بمرض الشريان التاجي+مرتفع في حالة الإصابة بمرض الشريان التاجي:100-129 ملغم/دل



-ارتفاع حَدّي في حالة عدم الإصابة بمرض الشريان التاجي+مرتفع في حالة الإصابة بمرض الشريان التاجي:130-159 ملغم/دل



-مرتفع في حالة عدم الإصابة بمرض الشريان التاجي+مرتفع جدًا في حالة عدم الإصابة بمرض الشريان التاجي : 160-189 ملغم/دل



-مرتفع جدًا : أكثر من 190 ملغم/دل



الدهون الثلاثية (TG)

المستوى المرغوب:أقل من 150 ملغم/دل

ارتفاع حدي:150-199 ملغم / دل

مرتفع:200-499 ملغم/دل

مرتفع جدا : 500 ملغم/دل و أكثر



كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)

الطبيعي للرجال : 40-59 ملغم/دل

الطبيعي للنساء : 50-59 ملغم/دل

منخفض للرجال : أقل من 40 ملغم/دل

منخفض للنساء: أقل من 50 ملغم /دل



ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟



أشارت الدكتورة عوران إلى أنه غالبًا لا تظهر أعراض لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم في معظم الحالات، لذا فإن معظم المرضى لا يكتشفون ارتفاع معدله إلا بعد إجراء الفحوص الروتينية السنوية، أو إذا أوصى الطبيب بإجراء الفحص.



وتابعت بأنه يبدأ المريض في الشكوى من الأعراض عندما يتراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية للدرجة التي تعيق تدفق الدم من وإلى القلب، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية والتي تشمل أعراضها:



ألم في الصدر (أشبه بشعور بالضغط، أو ثقل أو ضيق في الصدر)

ألم في أجزاء أخرى من الجسم (ينتشر الألم من الصدر إلى الذراعين، وعادةً إلى الذراع الأيسر والفك والرقبة والظهر والبطن)

دوخة أو دوار

تعرق

ضيق في التنفس

شعور بالغثيان أو القيء

شعور بالقلق أشبه بنوبة هلع

سعال أو صفير أثناء التنفس

ونوهت إلى أنه في حالة الشعور بأي من الأعراض السابقة يجب الذهاب بالمريض إلى الطوارئ فورًا.



طرق قياس مستوى الكوليسترول في المنزل



أوضحت عوران أنه يمكن قياس مستوى الكوليسترول في المنزل إما عن طريق جهاز قياس مستوى الكوليسترول المنزلي عن طريق وخز إبرة في الأصبع أو عن طريق التواصل مع مختبر وأخذ عينة من الدم من المنزل وفحصها في المختبر وإرسال نتيجة الفحص.



وأشارت إلى أنه يطلب من الفرد في الأيام الاعتيادية قبل إجراء اختبار تحليل الكوليسترول الصيام عن تناول الطعام لمدة تتراوح من 9-12 ساعة قبل سحب عينة الدم، ويسمح له فقط بشرب الماء، ويجدر الإشارة إلى أنه إجراء تحليل الكوليسترول الكلي للأطفال أو المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 2-24 عاماً فإنهم يخضعون للاختبار دون صيام، ولكن يجب إخبار الفرد الذي يسحب عينة الدم عن الصيام أو عدمه.



أطعمة مفيدة لمرضى الكوليسترول خلال رمضان



أوضحت عوران مجموعة من الأطعمة الهامة لمرضى الكوليسترول خلال شهر رمضان منها:



تناول مصادر الأوميغا 3 في رمضان

تبين أن لتناول مصادر الأوميغا 3 تأثير إيجابي كبير يعود على صحة مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية لذا نصحت عوران بالإقبال على تناول الأوميغا 3 الطبيعية الشهيرة، مثل: الأسماك الزيتية كالسلمون والماكريل والتونة، والمكسرات، مثل: الجوز، والتركيز على الزيوت النباتية ومصادرها الصحية كالأفوكادو، وزيت الزيتون.

وأشارت إلى أنه في حال كان الشخص لا يتناول مصادر الأوميغا 3 يجب تناولها على شكل مكملات غذائية وباستشارة الطبيب والمختص.



تناول الأغذية العالية بالألياف في رمضان

وفيما يتعلق بصيام رمضان ومرضى الكوليسترول فإنه يجب التركيز خلال ساعات الفطور على تناول الأغذية العالية بالألياف والحبوب الكاملة كالشوفان، والخضراوات، والفواكه، فهي بالأساس لا تحوي أي دهون أو كولسترول، وتساهم في خفض مستويات الكولسترول في جسمك، وتساعد على شعورك بالشبع.



ركز على مصادر البروتينات الصحية

نصحت عوران بزيادة التركيز على المصادر النباتية للبروتينات التي ستساعد على شعورك بالشبع طوال ساعات الصيام كالبقوليات، مثل: الحمص، والفاصولياء، والفول، والعدس.



كن حكيمًا عند اختيارك لمصادر البروتينات الحيوانية

حاول قدر الإمكان التقليل من مصادر البروتين الحيوانية التي قد تكون عالية بنسبة الدهون والكولسترول كما في اللحوم، والحليب ومنتجاته كاملة الدسم، وبإمكانك تناولها لكن مع الحرص على اختيار المصادر القليلة بالدهن وقليلة الدسم، وزيادة التركيز على تناول الأسماك باعتبارها تحتوي على دهون غير مشبعة ومفيدة ونسبة عالية من البروتينات.



واشارت عوران إلى أنه يمكنك عند طهي الدجاج أن تقوم بنزع الجلدة عنه قبل طهيها للتقليل من نسبة الدهون المشبعة وغير المفيدة.



هل الأطعمة الرمضانية مسموحة لمرضى ارتفاع الكوليسترول؟



أشارت عوران إلى أنه من الأفضل لمريض الكوليسترول أن يتجنب الحلويات الرمضانية كالقطايف لاحتوائها على الدهون والسكريات واستبدالها بالفواكه الطازجة.



ونوهت إلى أنه يُحظر على مريض الكوليسترول تناول المقليات كالسمبوسك، لأن قلي الطعام في الزيت أو السمن يرفع سعراته الحرارية، ويكسبه جرعات كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة المفرطة والسكري. ونوهت هنا أنه يمكن استبدال السمبوسك المقلي بالسمبوسك المشوي في الفرن.



وأوصت مريض الكوليسترول بالابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها تهدده بخطر الإصابة بالسمنة المفرطة وأمراض القلب والسكري، لاحتوائها على الكثير من الأملاح والدهون الضارة.

أطعمة يجب تجنبها



أكدت عوران أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب على مريض الكوليسترول تجنبها:



تجنب مصادر الدهون المشبعة

إن تناولك للدهون المشبعة ومصادرها بكثرة سيزيد من مستويات الكوليسترول في الدم لديك، لذا يجدر بك تقليل تناولها واستبدالها بالدهون غير المشبعة الصحية كما في زيت الزيتون.



ومن أمثلة مصادر الدهون المشبعة: الزبدة، السمن، اللحوم العالية بالدهون، الحليب ومشتقاته كاملة الدسم، زيت النخيل وزيت جوز الهند، الحلويات والكعك والشوكولاتة، الأطعمة المقلية.



واحرص على أن تطهو غذاءك باستخدام طرق الطهي الصحية، مثل: السلق، والشوي أو الطهي على البخار بعيدًا عن القلي.



توصيات صحية عامة لمرضى الكوليسترول خلال الصيام



تقسيم وجباتك إلى عدة وجبات بأحجام قليلة ما بين الفطور والسحور.

بدء الفطور بتناول حبات من التمر مع كوب من المياه لتمهيد معدتك لاستقبال الطعام.

شرب المياه بكميات كافية.

تقليل الملح والسكر قدر الإمكان.

ممارسة نشاط بدني، ويُنصح بممارسة أي نشاط خفيف بعد الفطور بساعتين على الأقل ولمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تجنب التدخين بكافة أنواعه.

استشارة الطبيب حول إمكانية الصيام وتأثيره على جسمك إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى إلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول مثل الضغط أو السكري.

المواظبة على تناول أدويتك بحسب المواعيد التي يصفها لك الطبيب.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.