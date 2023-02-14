الثلاثاء 14-02-2023
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الثلاثاء، 14-02-2023 08:21 م

زراعة الاغوار الشمالية تحتفل بيوم الشجرة

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في حديقة مركز أمن المشارع، برعاية متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة .

وأكد الحوامدة، خلال الحفل الذي حضره عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي، وتخلله زراعة الأشجار الحرجية، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تغرس معنى الانتماء للأرض، مشيرا إلى تعاون الحاكمية الإدارية مع مختلف الجهود الرامية للمحافظة على الثروة الحرجية وضمان استدامتها وتوسع مساحاتها.

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