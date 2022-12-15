سفارتنا بالقاهرة: 10 آلاف دولار الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة مصر

الوكيل الاخباري - أهابت السفارة الأردنية في القاهرة بالمواطنين الأردنيين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية المختصة فيما يتعلق بالمبالغ المسموح حملها عند المغادرة من المعابر الحدودية المصرية.



وأشارت السفارة في إعلان لها نشرته عبر تويتر، الخميس، إلى أن الحد الأقصى المسموح حمله من النقد الأجنبي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح حمله من أوراق النقد المحلي خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.



ووفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة فإنه يترتب عليهم ضرورة الإفصاح عن المبالغ المالية، التي يحملونها حال زادت عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، ومن الضروري الإفصاح لمأمور الجمرك في حال حيازة متعلقات تخضع للتحصيل الجمركي.



وأكدت السفارة على أهمية أن تتم عملية تغيير النقد الأجنبي داخل البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة ومن يخالف هذه الإجراءات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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