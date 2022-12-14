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الأربعاء، 14-12-2022 10:28 م

توضيح حول التراجع عن اعلان تمديد العمل بقرار حبس المدين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا نصا معدلا وسمته بـ"إعادة مصححة" خلا من منع تمديد عدم حبس المدين بعد إعلانها التوافق عليه صراحة . 

واكتفت الوكالة في خبرها المعدل بطلب اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا.

 بدوره اكد مصدر حكومي أن التعديل جاء لحين طلب النواب تمديد أمر الدفاع من الحكومة، منوها إلى أن المقتضى القانوني فرض ذلك أيضا، حيث أن صلاحية تمديد العمل بأي أمر الدفاع بيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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