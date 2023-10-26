ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط لبيع صهاريج مخالفة وتزويد مزارع

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على المياه في السلط لبيع صهاريج مخالفة وتزويد مزارع بالمياه.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة إنه تم ضبط اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسية في مناطق زي والصبيحي محافظة البلقاء/ السلط ضمن جهودها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، وتبين أنها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج بطريقة مخالفة.



وأضافت أن كوادرها قامت بإزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وكذلك في منطقة الصبيحي لتزويد مزارع بطريقة مخالفة.

وأكدت الوزارة أن فرق تفتيشية من سلطة المياه تقوم بحملات متواصلة لرصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت أن له علاقة بمثل هذه الأعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية والتي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.



ودعت الوزارة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها.