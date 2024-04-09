الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل العثور على جثة ستيني في اربد والأمن يحقق

حماس تدرس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وتشير لاستمرار "التعنت" الإسرائيلي

12 دولة عربية تعلن أول أيام عيد الفطر - أسماء

عائلات المحتجزين ترفض نسف نتنياهو صفقة التبادل

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

المملكة تتحرى هلال شوال اليوم الثلاثاء

لبيد: صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة

تصريحات أميركية جديدة بشأن ميناء غزة المؤقت

الثلاثاء، 09-04-2024 08:39 ص

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

٦٦


الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، عن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا لتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وما يرافقها من هطولات للأمطار، وتشكل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

اضافة اعلان


وقالت السلطة في بيان لها اليوم، أنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة وفعلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، وجميع مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ.


ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.


وأكدت سلطة وادي الأردن، أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار، ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية.


كما دعت المواطنين إلى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438 وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0781110578، في حالات الطوارئ.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid357081

عاجل العثور على جثة ستيني في اربد والأمن يحقق

ت

المملكة تتحرى هلال شوال اليوم الثلاثاء

0

قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

33333

ايعاز من مديرية الامن العام بشأن عيد الفطر

3

خطة أمنية ومرورية في إربد قبل وخلال العيد

1712610057423

منتدى مغناة إربد الثقافي ينظم أنشطة رمضانية

أخبار متعلقة
1712571542588

تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

1711629341415 (1)

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

dd398e53-bea8-47c1-9bf2-1018b80d7357

امين عام سلطة وادي الأردن : تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

EMmZ35tkcypoEGE8fOY9udocmwRpKQCTZNJY7cgA

المياه : الهطولات ترفع الموسم المطري الى 74 % والسدود الى 140,5 مليون متر مكعب