سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، عن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا لتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وما يرافقها من هطولات للأمطار، وتشكل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

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وقالت السلطة في بيان لها اليوم، أنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة وفعلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، وجميع مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ.



ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.



وأكدت سلطة وادي الأردن، أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار، ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية.



كما دعت المواطنين إلى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438 وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0781110578، في حالات الطوارئ.