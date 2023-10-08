سماء الأردن على موعد مع خسوف جزئي نهاية الشهر الجاري

الوكيل الإخباري - كشف رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، اليوم الأحد، عن حدوث خسوف جزئي للقمر ليلة السبت/ الأحد الموافق 28-29 تشرين أول الجاري.

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وقال السكجي في بيان، إنه يكون أقصى نسبة خسوف للقمر الساعة 11:14 من مساء السبت 28/10/2023، ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية من سماء الأردن والمنطقة العربية.



وأضاف، أن نسبة هذا الخسوف قليلة نسبياً حيث يحجب ما نسبته 0.122 من قطر القمر، والتي تشبه تفاحة آبل، ويستمر هذا الخسوف بجميع مراحله قرابة 4 ساعات و 25 دقيقة.



ويحدث خسوف القمر عندما يمر البدر في مداره بظل الأرض، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر فتحجب عنه أشعة الشمس، وهناك عدة أنواع من الخسوفات، الخسوف الكلي يحدث عندما يمر البدر بشكل كلي في ظل الأرض، والجزئي عندما يحجب أجزاء من البدر.



وأشار السكجي إلى أن هذه الظاهرة الفلكية تبدأ بخسوف شبه الظل الساعة 9:01 من مساء السبت وهو ناتج عن حجب شبه ظل الأرض لأجزاء من البدر، ليلة الخسوف الجزئي والذي يبدأ الساعة 10:35 مساء وهو ناتج عن حجب ظل الأرض لأجزاء من البدر، وينتهي الخسوف الجزئي الساعة 11:52 مساء وينتهي أيضا خسوف شبه الظل الساعة 1:26 من صباح الأحد، بتوقيت الأردن.

