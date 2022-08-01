سوق لعرض المنتجات اليدوية والمنزلية في السلط

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى، اليوم الاثنين، عن إقامة سوق لعرض المنتجات اليدوية والمنزلية للسيدات في وسط مدينة السلط التراثي قرب ساحة عقبة بن نافع.



وستوفر البلدية مظلات وطاولات عرض مجانية.



ويشمل المشروع المهن والحرف التالية:

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لوحات مرسومة

الحرف اليدوية التقليدية والتطريز

صناعة الخزف والموزاييك

فخاريات

الأعمال الخشبية والاكسسوارات

صناعة الصابون والشموع والمستحضرات التجميلية والهدب

الرسم على الزجاج وأعمال القش

ودعت البلدية الراغبين بالمشاركة والتسجيل إلى مراجعة بلدية السلط الكبرى (مديرية التنمية المحلية) مع إحضار بطاقة هوية الأحوال المدنية لتعبئة الطلب الرسمي، أو تقديم الطلب إلكتروني (أنقر هنا).

وقالت البلدية إن مدة التقديم أسبوع من تاريخ الإعلان.