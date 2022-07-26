بلدية السلط تطلق تطبيقا للشكاوى الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية السلط الكبرى اليوم الثلاثاء، تطبيقا للشكاوى الإلكتروني من خلال الهواتف الذكية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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ويتيح التطبيق تقديم الشكوى مرفقة بصورة أو مخطط موقع، لتسهيل الوصول لإتمام إجراءات الخدمة، وتحويلها للمختص والعمل على حلها أو الرد على مقدم الملاحظة أو الشكوى، وذلك من خلال تنزيل تطبيق ( Salt Municipality) من متجر ( Play store).



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي حرصا من البلدية على التطوير وتقديم الخدمات بأفضل وأحدث الطرق، إلى جانب تسريع وتسهيل إنجاز الخدمات لمتلقيها، وتوصيل الملاحظات والشكاوى للمسؤول المباشر.