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السبت، 29-07-2023 03:37 م

سياحة جرش : بدء الدورة الثانية من مشروع التدريب المهني

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية سياحة جرش، بتنفيذ مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلي، في دورته الثانية.

وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع الذي أعلنت عنه وزارة السياحة و الآثار في دورته الثانية، سيركز فيه على رفع قدرات العاملين في هذا القطاع من خلال برنامج تدريبي يستمر لــ 40 ساعة لإكسابهم مهارات أساسية لممارسة المهن السياحية المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

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