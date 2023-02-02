"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي



الوكيل الاخباري - التقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي، بهدف تفعيل الفريق والمضي قدماً في تنفيذ خطة سياسة إدماج النوع الاجتماعي.



وبحسب بيان للجنة اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء، استعراض الخطة وتقييم ما تم إنجازه والعمل المستقبلي، بما في ذلك أهمية مواءمة الخطة مع خارطة تحديث القطاع العام والجهود التي تقوم بها مختلف الجهات في جانب إدماج النوع الاجتماعي.

اضافة اعلان