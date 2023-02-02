الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 05:14 م

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

320228225635595017651



الوكيل الاخباري - التقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي، بهدف تفعيل الفريق والمضي قدماً في تنفيذ خطة سياسة إدماج النوع الاجتماعي.

وبحسب بيان للجنة اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء، استعراض الخطة وتقييم ما تم إنجازه والعمل المستقبلي، بما في ذلك أهمية مواءمة الخطة مع خارطة تحديث القطاع العام والجهود التي تقوم بها مختلف الجهات في جانب إدماج النوع الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202227135251711138332

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

8202217205524265698025

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

35c7e9f6-154b-43ab-94ac-e3b30acb998f-1536x1135

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

54def4fe40395121df0fef4366c60e76

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

Yusef-Aasi-730x438

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

63dbb5b49327d

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
120231765734538214114

الخدمة المدنية يناقش بناء نظام إلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي