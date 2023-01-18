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الأربعاء، 18-01-2023 05:06 م

الخدمة المدنية يناقش بناء نظام إلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي

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الوكيل الاخباري - ناقش الفريق الفني المشكل من الخبراء والفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، البناء الفني الأولي لنظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية (ربط الأداء الفردي بالمؤسسي)، استعداداً لإطلاقه رسميا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر، إن النظام الإلكتروني لإدارة الأداء، سيكون من أهم الركائز الداعمة لتنفيذ منهجية ربط الأداء الفردي بالمؤسسي في دوائر الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، بالمستوى الذي ينسجم مع أهداف خطط الإصلاح والتطوير الإداري في خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن أتمتتها ستعزز من نزاهة وعدالة التقييم في مراحله كافة.

وأكد الناصر ، خلال اطلاعه على الخطة الزمنية المعدة لتفعيل النظام، ضرورة تمكين وتدريب المعنيين في الدوائر الحكومية عند انتهاء كل مرحلة من مراحل تطوير النظام، من خلال عقد الورشات التدريبية على نطاق واسع، بحيث يشمل التدريب غير العاملين في وحدات إدارة الموارد البشرية أو التطوير المؤسسي.

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