شاحنات أردنية عالقة على الحدود السورية .. ومصدر يوضح

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال عدد من سائقي الشاحنات الأردنية انهم عالقون على الحدود السورية الأردنية منذ ثلاثة أيام بسبب بطء عمليات إدخال الشاحنات.

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وأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" أن شاحناتهم فارغة، وأن التأخير على الحدود عطّل أعمالهم وسبب لهم مخاسر مالية.



من جهته قال مصدر مطلع لـ " الوكيل الإخباري" إن التأخير ليس من الجانب الاردني ، إنما بعملية التفويج من الجانب السوري.



وأضاف المصدر، أن الشاحنات التي تصل الحد الأردني تخضع لعمليات تفتيش دقيقة، لمنع تهريب المخدرات، كاشفاً عن ضبط عمليات تهريب يومية للمخدرات وأنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات أمس الثلاثاء، وأن التفتيش الدقيق يتم من خلال لجنة أمنية لحماية الاردن من عمليات التهريب.

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