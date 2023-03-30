الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 11:26 ص

شامل تكاليف السفر والإقامة.. منح دراسية للأردنيين في سلوفاكيا

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الوكيل الإخباري - أعلن البرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا عن توفر منح دراسية للطلاب (طلاب الجامعات، حملة شهادات الماجستير، حملة الدكتوراة، أساتذة الجامعات، الباحثين، والفنانين) للعام الجامعي 2023-2024.

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ويقوم البرنامج بتقديم الدعم للطلبة الحاصلين على المنح من خلال تغطية (تكاليف الإقامة والمعيشة، المساعدة في تغطية تكاليف تنقلات السفر)  فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح، أو لمزيد من المعلومات وتقديم الطلب بإمكان الطلبة الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: 

 

www.scholarships.sk


ملاحظات:


- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30-4-2023.
- الموعد النهائي للتقديم خلال الفصل الصيفي هو 31-10-2023.
- سيتم عقد ندوه عبر الانترنت وباللغة الإنجليزية للتعريف بالبرنامج الوطني للمنح الدراسية لجمهورية سلوفاكيا يوم السبت الموافق 1-4-2023، حيث يمكن للمهتمين المشاركة بها عبر الرابط التالي:


www.saia.sk/en/main/news/news/webinar-study-and-research-scholarship-to-slovakia


- لمعرفة أسماء جامعات سلوفاكيا المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط التالي:


https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 


- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

 




 

 


 

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