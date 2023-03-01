الأعلى لذوي الإعاقة يستضيف اللقاء التحضيري الأول للقمة العالمية للإعاقة 2025

الوكيل الإخباري - استضاف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمان اليوم الأربعاء، اللقاء الأول التحضيري للقمة العالمية للإعاقة التي تستضيفها ألمانيا بالشراكة مع الأردن، والتحالف الدولي للإعاقة IDA.

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وأكد سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس، في كلمة له خلال افتتاح أعمال اليوم الأول من اللقاء أهمية انعقاد القمة العالمية الثالثة بالشراكة مع الأصدقاء في ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة.



وأشار سموه إلى أن مشاركة الأردن في تنظيم أعمال هذه القمة هو دليل على ما يحظى به من مكانة إقليمية ودولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لما اتخذه من خطوات جادة في هذا المجال خصوصاً خلال السنوات العشر الأخيرة.



وأكد سموه ضرورة أن تكون القمة العالمية الثالثة 2025 قمة نوعية من حيث الشكل والمحتوى، بحيث تترك انطباعات قوية ومؤثرة لدى صانعي القرار وراسمي السياسات حول العالم، وتشجعهم على إحداث تغيير نوعي في واقع الإعاقة في بلدانهم.



من جانبه، أشار وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) جوشن فلاسبارث، في مداخلته الافتتاحية، إلى أن ألمانيا تعتبر القمة العالمية للإعاقة 2025 علامة فارقة يمكن من خلالها لكل دولة ومنظمة إحداث تغيير حقيقي في المنطقة في مجال الإعاقة.



وأضاف "احترام كرامة الإنسان ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية حقوق إنسان، ونحن لا نتحدث عن الشفقة أو العطف، التي غالبا ما تهيمن عند ذكر الإعاقة، فهناك ما يقرب من مليار شخص لديهم إعاقة، ومعظمهم يعيشون في الدول ذات الاقتصاد النامي والناشئ، وما تزال مخاوفهم وقدراتهم على المساهمة في نجاح المجتمعات متواضعة جدًا، ونريد تعزيز التقدم معًا في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دوليًا".



من جهته، قال رئيس التحالف الدولي للإعاقة، يانيس فارداكاستانيس، إن التحالف يتطلع إلى عقد قمة أخرى ناجحة في برلين، بالتعاون مع ألمانيا والأردن، مشيرا إلى أنه على يقين أن الجهود المشتركة للمضيفين المشتركين ستثمر عن قمة عالمية للإعاقة بشكل أقوى وأفضل، ونحن نسعى لقيادة التحالف ليكون الصوت الذي يمثل حركة الإعاقة، والتي يجب أن تظل في طليعة خطط القمة العالمية للإعاقة.



وشارك في أعمال اللقاء التحضيري الأول من الجانب الألماني مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة جورجن دوزل، وعدد من ممثلي الوزارة الاتحادية الألمانية للعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن التحالف الدولي للإعاقة بما فيهم المدير التنفيذي للتحالف فلاديمير كوك، ومدير المدافعة خوسيه فيرا، ومن الأردن شارك في اللقاء أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة وفريق الإعداد للقمة من المجلس، وممثل وزارة الخارجية مدير إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني السفيرة رغد السقا.



وتنعقد القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين في ألمانيا عام 2025، وانعقدت القمة العالمية للإعاقة الأولى في لندن عام 2018 وكانت بالشراكة بين حكومة بريطانيا وكينيا والتحالف الدولي للإعاقة، بينما نظمت القمة الثانية عام 2022 في أوسلو بالشراكة ما بين حكومتي النرويج وغانا والتحالف الدولي للإعاقة.



وعلى هامش الورشة، التقى سمو الأمير مرعد عددا من أعضاء الوفود المشاركة في الورشة واطلعهم خلالها على إنجازات الأردن في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضع الأردن في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة.



وعقب اللقاء، اصطحب فريق المجلس الوفد في زيارة ميدانية لإحدى المدارس الدامجة في منطقة ماركا، ومتحف الأردن، وجبل القلعة والمدرج الروماني ومحطة الباص السريع، حيث اطلع الوفد على أشكال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المنفذة في تلك الأماكن التي تحت الإنشاء.



وعبر أعضاء الوفد خلال الزيارة عن سعادتهم لما شاهدوه من معالم سياحية عريقة في مدينة عمان، واهتمام المجلس والجهات المعنية بالسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالخطوات التي اتخذت لتعزيز التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقات المختلفة.