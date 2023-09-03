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الأحد، 03-09-2023 07:57 م

"شباب الزرقاء" تنظم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الرصيفة

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الرصيفة في قاعة بلدية الرصيفة، بمشاركة 205 من أعضاء الهيئة العامة للنادي من أصل 260 عضواً مسددين لاشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع.

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وقال مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء، عمر العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الانتخابات تأتي تتويجاً لعمل الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي التي قامت بفتح باب الانتساب لعضوية الهيئة العامة، وتحويل الأعضاء المؤازرين ممن انطبقت عليهم الشروط إلى أعضاء عاملين، وإعلان موعد الانتخابات وإجراءاتها وتحديد فترة الترشح، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي أسهمت في تصحيح مسار النادي.


وأشار العزام إلى أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية تنافسية، وبعد إجراء عملية الفرز جاءت النتائج على النحو التالي: رئيس الهيئة الإدارية: عدنان رشدي عبدالقادر الحطاب وحصل على 190 صوتاً، وفوز الأعضاء: سامي عواد سالم الخلايلة 177 صوتاً، أنس عماد أحمد الدميسي 176 صوتاً، نديم محمود حسين القيسي 175 صوتاً، هاني عواد حمدان الدعجة 175 صوتاً، صلاح محمود سليم عبد المهدي 174 صوتاً، عاطف صبحي أحمد حسين 173 صوتاً، ضياء الدين توفيق عرابي حمدان 172 صوتاً، ومحمد خليل صالح مصطفى 171 صوتاً.

 




 

 


 

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