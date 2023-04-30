الوطني لحقوق الإنسان يشيد بجهود المستقلة للانتخاب في انتخابات رئاسة بلدية باب عمان

الوكيل الإخباري - أشاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابيّة، التي أسهمت إلى حدٍ كبيرٍ في انتظام وسلاسة الإجراءات، لصون الإرادة الانتخابيّة وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

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وأشار المركز في بيانه الختامي اليوم الأحد، أنه شكّل فريقاً متخصّصاً لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمّان في محافظة جرش التي جرت أمس السبت.



وأصدر المركز ثلاثة بيانات حول مجريات العملية الانتخابيّة، انطلاقاً من ولايته في حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان ورصد أوضاعها بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.



ولفت إلى رصد فريقه الميدانيّ جملةً من الملاحظات الرصديّة التي جرى تزويدها إلى الهيئة أولاً بأول؛ لغايات معالجتها، وأن ما رصده من تجاوزات لم تؤثر على سير العملية الانتخابيّة وسلامتها.