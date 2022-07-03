شخص يهدد فتاة بالقتل وقطع رأسها في الاردن



الوكيل الاخباري - أسندت النِّيابة العامة، تهمة البلطجة لعدد من الأشخاص تسببوا بوفاة سيدة في إربد.



كما تلاحق النيابة العامة عددا من المتَّهمين بقضايا البلطجة أحدهم هدَّد فتاة بالقتل وقطع رأسها.



وقالت إنها سجلت حديثًا 10 قضايا بلطجة وفرض أتاوات، مشيرة إلى أن عقوبتها تصل مع تعديلات قانون العقوبات الجديدة إلى الإعدام.



وأوضح المجلس القضائي أن النِّيابة العامة ستتحرك بمجرد علمها بقضايا البلطجة أو الأتاوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبيها.

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