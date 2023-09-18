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الإثنين، 18-09-2023 04:17 م

شركة الحوسبة الصحية تؤكد التزامها بتعزيز دور المريض

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة الحوسبة الصحية، التزامها وتعهدها بتعزيز دور المريض، وتمكينه كشريك أساسي في عملية الرعاية الصحية.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن التعهد جاء كجزء من مشاركة الشركة في فعاليات حملة يوم التغيير السنوي، الذي أقيم اليوم الإثنين، ويُحتفل به سنوياً بمبادرة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية منذ عام 2014.


ويحمل يوم التغيير لهذا العام شعار "صوت المريض أساس الرعاية"، ويقام بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية، بهدف تسليط الضوء على المبادرات المحلية التي تضمن سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في المؤسسات الصحية.


وشارك عدد من موظفي الشركة في فعاليات مختلفة لهذا اليوم، حيث قام فريق التحول الصيدلاني بالمشاركة في فعاليات يوم التغيير التي أقيمت في وزارة الصحة، إضافة إلى مشاركة عدد من الموظفين في فعاليات العديد من المنشآت الصحية الحكومية مثل مستشفيات البشير، والزرقاء الحكومي، والملكة رانيا الحكومي، والحسين "السلط الجديد".


وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر إبراهيم عايش، ان الشركة ملتزمة بتعزيز دور المريض وتمكينه كشريك أساسي في الرعاية الصحية، حيث تؤمن بأن المريض هو محور الرعاية الصحية، ويجب أن يشعر بالثقة والراحة في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته".


وأضاف عايش، أن الشركة تسعى من خلال خدمات "حكيمي" الإلكترونية، إلى تمكين المريض من الوصول إلى المعلومات الصحية الخاصة به، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته الصحية، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية"، مبيناً أن الشركة بكافة برامجها تعمل على ضمان حقوق المريض، وحماية خصوصيته، وزيادة مستوى رضاه عن الرعاية الصحية التي يتلقاها.

 




 

 


 

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