الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 08:51 م

شركس يحذر المواطنين والمقيمين على أرض المملكة

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 الوكيل الاخباري - دعا استشاري الأوبئة ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس المواطنين إلى تلقي المطعوم لما له من أثر في منع الإصابة بفيروس كورونا والتخفيف من حدة الاصابة لو حدثت، مطالبا المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بعدم الالتفات للشائعات التي يطلقها فئة مناهضة للتطعيم دون اساس علمي، إذ ان جميع المطاعيم التي تعطى في الأردن آمنة حيث لم يتم رصد آثار جانبية خطيرة لها.

وقال: إننا "مقبلون على مرحلة انتقالية ستفتح فيها جميع القطاعات، ونسبة التغطية بالمطاعيم تجعلنا نشعر بالأمان ومنع اي انتكاسات وبائية قد تحدث بسبب زيادة التعرض والاختلاط وعدم الالتزام بوسائل الوقاية".

وأكد شركس أن المطاعيم متوفرة ومتاحة والحصول عليها ميسر وعلى المتخلفين عن أخذ المطعوم سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية المبادرة الى اخذ المطعوم، علما بأن الشخص لا يعتبر محصنا بنسبة كبيرة الا اذا تلقى جرعتي المطعوم ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

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