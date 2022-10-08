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السبت، 08-10-2022 05:39 م

شروط اردني لدفن ابنه الذي توفي غرقاً تلهب مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  رفض يحيى محمد القرالة والد المرحوم الشاب قيس يحيى القرالة والذي توفي اثر غرقه في مسبح بمحافظة الكرك مساء امس الجمعة عن عمر ١٥ سنة دفنه حتى يخرج صاحب المسبح من السجن .

ووفق ما اكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يوافق والد الشاب قيس على دفنه حتى يخرج صاحب المسبح الذي وافته المنيه داخله من السجن .

واشار الناشطون انه تم تأجيل الدفن الى ظهر اليوم السبت ليحضر صاحب المسبح الدفن معهم ويدفنه بيده كما طلب والد المرحوم مؤمناً بقضاء الله وقدره .   

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